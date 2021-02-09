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Боррель: политический диалог с Россией зашел в тупик

Новина українською → Брюссель, Вторник 09 февраля 2021 16:45
Боррель: политический диалог с Россией зашел в тупик Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Политический диалог Европейского союза с Россией зашел в тупик. Это произошло в 2014 году с началом агрессии в Украине и продолжается до сих пор.

Об этом с трибуны Европейского парламента заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, на сегодня Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века - двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений. Он считает, что нужно избежать долгосрочной конфронтации с Москвой и поддержать гражданское общество России.

"Политический диалог зашел в тупик с 2014 года с начала конфликта в Украине", - отметил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с требованием отправить Борреля в отставку. Они назвали его визит в Российскую Федерацию провалом европейской дипломатии.

После поездки он отметил, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, но это не стало неожиданностью.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - отметил Боррель.

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