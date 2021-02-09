Боррель: політичний діалог з Росією зайшов у глухий кут

Політичний діалог Європейського союзу з Росією зайшов у глухий кут. Це сталося в 2014 році з початком агресії в Україні та продовжується досі.

Про це з трибуни Європейського парламенту заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, на сьогодні Євросоюз стоїть на перехресті відносин з Росією і має прийняти рішення століття - рухатися до співпраці або до поляризації відносин. Він вважає, що треба уникнути довгострокової конфронтації з Москвою і підтримати громадянське суспільство Росії. "Політичний діалог зайшов у глухий кут з 2014 року з початку конфлікту в Україні", - зазначив Боррель.