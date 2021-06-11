UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боррель поддержал Украину и поздравил Зеленского с Крымской платформой

Автор: Наталья Скороход

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал Украину и назвал Россию стороной конфликта. Также он поздравил Владимира Зеленского с инициативой проведения саммита Крымской платформы.

Обо всем этом шла речь во время выступления Бореля во время видеоконференции Совета Безопасности ООН, которая транслировалась на портале ЕС.

В своем выступлении Боррель отметил, что Россия является стороной конфликта и призвал Совет Безопасности ООН больше делать для поддержания мира в Украине.

"Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию", - заявил Боррель.

Он также поддержал инициативу проведения саммита Крымской платформы и поздравил президента Украины Владимира Зеленского с этим событием.

"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы", - сказал Боррель.

Он также отметил, что примет участие в саммите Крымской платформы вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, что президенты Литвы и Польши поддержат Украину во время саммита Крымской платформы. Они подтвердили свое участие в этом событии.

Также сообщалось, что руководители ЕС приедут на саммит Крымской платформы. Украина ждет Шарля Мишеля, Валдиса Домбровскиса и Жозепа Борреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Крым