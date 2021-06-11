Боррель поддержал Украину и поздравил Зеленского с Крымской платформой

В своем выступлении Боррель отметил, что Россия является стороной конфликта и призвал Совет Безопасности ООН больше делать для поддержания мира в Украине.

"Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию", - заявил Боррель.

Он также поддержал инициативу проведения саммита Крымской платформы и поздравил президента Украины Владимира Зеленского с этим событием.

"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы", - сказал Боррель.

Он также отметил, что примет участие в саммите Крымской платформы вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.