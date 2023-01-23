Боррель підтвердив надання Україні пакету військової допомоги на 500 млн євро

Європейський союз ухвалив рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги в 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Бореля.

"Загальний обсяг військової допомоги з початку війни досяг 3,6 млрд євро, а сумарний обсяг усіх видів допомоги - 49 млрд євро", - заявив Боррель.

Було ухвалено рішення про виділення 45 мільйонів євро для Допоміжної військової місії ЄС для України. Ці кошти витратять на підготовку українських військових у Польщі.

Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ дійшла згоди щодо надання Україні чергового траншу військової допомоги. Мова йде про 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Як повідомлялося раніше, Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України у розмірі 500 млн доларів.

Пізніше, Угорщина прийняла рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України на 500 млн доларів.

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