Боррель отчитается перед Еврокомиссией об итогах поездки в Москву

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отчитается перед коллегией Еврокомиссии о своем визите в Москву. Это произойдет 9 февраля.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"На ближайшем заседании коллегии верховный представитель представит результаты своего визита в Москву... Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным", - сказал он. В ответ на критику результатов поездки со стороны европейских СМИ Мамер в очередной раз повторил, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.