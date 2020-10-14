Боррель объяснил Лаврову, что влияет на отношение ЕС к России

Подход Европейского союза в отношении России зависит от выполнения ею минских договоренностей. ЕС призывает Москву полностью выполнять соглашение.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Боррель проинформировал министра Лаврова о достигнутой между министрами иностранных дел ЕС договоренности касательно продолжения нынешнего подхода к отношениям между ЕС и Россией, в соответствии с которым полное выполнение минских соглашений остается ключевым.

Вместе с тем, высокий представитель подтвердил, что ЕС желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Европейский союз будет продолжать защищать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав", - отметил глава европейской дипломатии.

Что касается попытки убийства российского оппозиционного политика Алексея Навального с использованием запрещенного химического агента нервно-паралитического действия, Боррель сообщил Лаврову о политическом соглашении о начале подготовительной работы для наказания лиц, причастных к этому делу.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о вероятности прекращения общения Москвы с лидерами ЕС, сообщает Интерфакс.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что (глава Еврокомиссии, - ред.) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - отметил глава российского МИД.

В вопросе с отравлением оппозиционера Алексея Навального Лавров указал на необходимость ЕС и Германии выполнить свои международно-правовые обязательства по этому делу, в частности, европейской конвенции о помощи по уголовным делам и дополняющих ее протоколов.

Напомним, 12 октября сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали введение санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Ранее РБК-Украина писало, что в этом году США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением Навального.

Также сообщалось, что под европейские санкции из-за Навального могут попасть 9 человек.