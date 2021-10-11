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Боррель звинуватив Росію в політичному тиску на ЄС за допомогою дефіциту газу

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 11:36
Боррель звинуватив Росію в політичному тиску на ЄС за допомогою дефіциту газу Фото: Боррель звинуватив Росію в газовому тиску на Європу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз зіткнувся з надзвичайною ситуацією різкого зростання цін на газ і електроенергію. Це геополітична проблема, яка вимагає скоординованої відповіді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля виданню El Pais.

"Росія хоче, щоб відкрився "Північний потік-2". Те, що вона використовує цю ситуацію, щоб лити воду на свій млин - це позиція, яка є частиною гри політичного тиску", - сказав він.

При цьому він зазначив, що в ЄС як і раніше є потреба в російському газі. "І, ймовірно, нам буде потрібно більше, ніж було за контрактом", - сказав він.

Боррель вважає, що вирішення газового питання має бути прийнято ЄС, а переговори велися щоб не по країнах, а в цілому, як це було зроблено з вакцинами.

"Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією. А проблема газопостачання має геополітичний вимір", - додав він.

За його словами, постачальники газу встановлюють ціни на енергоносії в Європі. "У них дуже сильна позиція", - сказав Боррель, відзначивши також явище фінансових спекуляцій, а не просто проблему дисбалансу між попитом і пропозицією.

"Необхідно знизити рівень ціни на газ як фактора, що живить спекуляції. Для цього необхідно вжити регулюючі заходи. Звичайно, уряди кількох країн піднімуть ці питання. І комісія обов'язково їх врахує", - повідомив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Нагадаємо, Україна постраждала від енергокризи в Європі. Ради різкого зростання цін на газ в Європі українські виробники значно зменшили виробництво електроенергії з газу. Ці потужності планується замістити атомною енергією.

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