Боррель звинуватив Росію в політичному тиску на ЄС за допомогою дефіциту газу
Європейський союз зіткнувся з надзвичайною ситуацією різкого зростання цін на газ і електроенергію. Це геополітична проблема, яка вимагає скоординованої відповіді ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля виданню El Pais.
"Росія хоче, щоб відкрився "Північний потік-2". Те, що вона використовує цю ситуацію, щоб лити воду на свій млин - це позиція, яка є частиною гри політичного тиску", - сказав він.
При цьому він зазначив, що в ЄС як і раніше є потреба в російському газі. "І, ймовірно, нам буде потрібно більше, ніж було за контрактом", - сказав він.
Боррель вважає, що вирішення газового питання має бути прийнято ЄС, а переговори велися щоб не по країнах, а в цілому, як це було зроблено з вакцинами.
"Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією. А проблема газопостачання має геополітичний вимір", - додав він.
За його словами, постачальники газу встановлюють ціни на енергоносії в Європі. "У них дуже сильна позиція", - сказав Боррель, відзначивши також явище фінансових спекуляцій, а не просто проблему дисбалансу між попитом і пропозицією.
"Необхідно знизити рівень ціни на газ як фактора, що живить спекуляції. Для цього необхідно вжити регулюючі заходи. Звичайно, уряди кількох країн піднімуть ці питання. І комісія обов'язково їх врахує", - повідомив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
Нагадаємо, Україна постраждала від енергокризи в Європі. Ради різкого зростання цін на газ в Європі українські виробники значно зменшили виробництво електроенергії з газу. Ці потужності планується замістити атомною енергією.