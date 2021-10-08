Украина пострадала от энергокризиса в Европе, - Галущенко

Из-за резкого роста цен на газ в Европе украинские производители значительно уменьшили производство электроэнергии из газа. Эти мощности планируется заместить атомной энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время выступления в Раде, которое транслировалось на Youtube .

"На страницах всех газет каждый день обсуждается вопрос европейского и вообще мирового энергетического кризиса", - сказал он.

Галущенко напомнил, что цена на энергетический уголь впервые в истории достигла 300 долларов за тонну, а цены на газ выросли до 2000 долларов за тысячу кубометров, цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза до 10-12 гривен за кВт-ч в эквиваленте.

"Это вопрос и политического давления, это вопрос и "Северного потока-2", это вопрос "Турецкого потока", всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие", - сообщил министр.

По его словам, из-за роста цен на газ "мы потеряли производителей электроэнергии из газа". "Это потеря 3000 мВт установленной мощности", - сказал Галущенко.

Министр сообщил, дефицит "будет покрываться прежде всего за счет атомных станций". В частности, АЭС будут работать на рекордной мощности, одновременно будут задействованы 14 блоков из 15.