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Боррель обратился к европейским журналистам: в Киев можно ездить сколько угодно

Новина українською →
Люксембург, Понедельник 11 апреля 2022 10:58
Боррель обратился к европейским журналистам: в Киев можно ездить сколько угодно Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после поездки в Украину считает, что сейчас в Киев можно ездить "сколько угодно". Данные слова были адресованы журналистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-подход перед заседанием Совета ЕС.

"Мы с президентом Европейской комиссии видели, что происходит там, в Украине, - брутальная агрессия российских войск против гражданского населения. Мы были очень впечатлены увиденным… Вы сами можете поехать в Киев, можете посетить Киев столько раз, сколько вам угодно, и самим увидеть это. Мы открыли наше представительство там", - отметил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Люксембурге министры стран Европейского союза обсудят дополнительные санкции против России.

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