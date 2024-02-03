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Боррель назвав Близький Схід "котлом", який може вибухнути

Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що Близький Схід перетворився у "котел", який може вибухнути. На його думку, війна Ізраїлю з ХАМАС запустила "ефект доміно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст його заяви в Брюсселі.

Після ударів армії США по об'єктах 

За словами Борреля, конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС у Секторі Газа створив "ефект доміно". Він додав, що ситуація в Газі створює "дуже жахливу" ситуацію.

Ситуація на Близькому Сході

У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїля та влаштували масові вбивства цивільного населення. У відповідь на це Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Секторі Газа.

Після цього єменські хусити, яких підтримує Іран, почали атакувати цивільні вантажні кораблі у Червоному морі, які, на їх думку, пов'язані з Ізраїлем. Щоб припинити терор, війська США та Британії розпочали кампанію зі знищення військових об'єктів хуситів в Ємені. Було вже декілька хвиль повітряних бомбардувань території Ємена.

Наприкінці січня американську військову базу в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранення отримали понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули. У Пентагоні заявили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Ввечері 2 лютого військові США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії. Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.

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