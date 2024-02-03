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Боррель назвал Ближний Восток "котлом", который может взорваться

Фото: Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Ближний Восток превратился в "котел", который может взорваться. По его мнению, война Израиля с ХАМАС запустила "эффект домино".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст его заявления в Брюсселе.

После ударов армии США по объектам

По словам Борреля, конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа создал "эффект домино". Он добавил, что ситуация в Газе создает "очень ужасную" ситуацию.

Ситуация на Ближнем Востоке

В октябре 2023 года боевики ХАМАС напали на территорию Израиля и устроили массовые убийства гражданского населения. В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в Секторе Газа.

После этого йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать гражданские грузовые корабли в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Чтобы прекратить террор, войска США и Британии начали кампанию по уничтожению военных хуситов в Йемене. Было уже несколько волн воздушных бомбардировок территории Йемена.

В конце января американскую военную базу в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли. В Пентагоне заявили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары длились около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранЖозеп БоррельБлижний восток