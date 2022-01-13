Боррель назвал условие запуска "Северного потока-2"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что судьба российского газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с Россией из-за Украины. Однако в случае деэскалации решение о запуске газопровода будет находиться в руках немецких и европейских регуляторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Конечно, функционирование этой инфраструктуры также будет зависеть от развития событий на Украине и отношения России. Вы не можете себе представить, что мы думаем, с одной стороны, о введении санкций против России, на всякий случай - а с другой стороны, об открытии инфраструктуры. Это, конечно, связано с военной ситуацией в Украине, это очевидно", - заявил Боррель.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, в случае новой агрессии России против Украины запуск "Северного потока-2" усложнится.
Отметим, ранее Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.