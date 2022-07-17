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Боррель назвал основные шаги, которыми ЕС ответит на угрозы со стороны России

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Брюссель, Воскресенье 17 июля 2022 05:18
Боррель назвал основные шаги, которыми ЕС ответит на угрозы со стороны России Фото: Верховный представитель ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский союз ответит на угрозы со стороны России действенными и мирными методами – экономическими санкциями и наращиванием помощи Украине.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель в своем блоге, сообщает РБК-Украина.

"Перед фактом вторжения РФ в Украину мы перешли от дебатов к конкретным действиям и показали: когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, экономические санкции и поддержка для Украины остаются основой нашего ответа", - заявил Боррель.

По его словам, экономическая взаимозависимость не дает автоматической гарантии мирных международных отношений. Поэтому в новых условиях объединенная Европа должна стать реальной глобальной силой.

Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций.

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