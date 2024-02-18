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Боррель: найголовніше зобов'язання ЄС перед Україною - членство в блоці

Неділя 18 лютого 2024 15:51
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Боррель: найголовніше зобов'язання ЄС перед Україною - членство в блоці Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найголовнішим завданням Європейського союзу (ЄС) у сфері безпеки щодо України, є її членство в блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичного відомства Жозепа Борреля на Мюнхенській конференції з питань безпеки, якого цитує The Guardian.

Під час виступу на конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Газа, глобальним півднем й обороною.

"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він та додав, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в ЄС.

Зокрема він попередив про те, що ЄС повинен розглянути різні сценарії щодо того, наскільки США будуть залучені до європейської безпеки.

Вступу України в ЄС

У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.

Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

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