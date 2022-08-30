Боррель дал зеленый свет миссии ЕС по обучению украинских военных

Боррель заявил, что ситуация на фронте по-прежнему остается очень плохой. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать поддержку", - сказал Боррель.

По его словам, на встрече в Праге 30 августа будет достигнуто общее политическое согласие по учебной миссии. "Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии", - сказал он.

Его комментарии в Праге прозвучали за несколько часов до того, как в городе должны состояться переговоры между министрами иностранных дел для обсуждения различных вопросов, включая возможный запрет на въезд в ЕС для российских туристов.

Несколько стран ЕС уже какое-то время обучают украинские войска, в основном обращению с оружием, которое западные страны поставляют Украине, чтобы помочь ей бороться с вторжением России.