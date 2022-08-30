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Боррель дал зеленый свет миссии ЕС по обучению украинских военных

Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Министры обороны стран Европейского союза на встрече в Праге достигнут договоренности об организации совместного обучения для украинских военных. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель дал зеленый свет для миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боррель заявил, что ситуация на фронте по-прежнему остается очень плохой. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать поддержку", - сказал Боррель.

По его словам, на встрече в Праге 30 августа будет достигнуто общее политическое согласие по учебной миссии. "Я надеюсь, что мы получим политический зеленый свет для этой миссии", - сказал он.

Его комментарии в Праге прозвучали за несколько часов до того, как в городе должны состояться переговоры между министрами иностранных дел для обсуждения различных вопросов, включая возможный запрет на въезд в ЕС для российских туристов.

Несколько стран ЕС уже какое-то время обучают украинские войска, в основном обращению с оружием, которое западные страны поставляют Украине, чтобы помочь ей бороться с вторжением России.

Напомним, перед встречей министров обороны дипломаты ЕС заявили, что пока неясно, где может базироваться учебная программа ЕС и какой у нее может быть мандат.

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Евросоюз