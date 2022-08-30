Боррель дав зелене світло місії ЄС з навчання українських військових

Боррель заявив, що ситуація на фронті як і раніше залишається дуже поганою. "Україна потребує нашої підтримки, і ми продовжимо надавати підтримку", - сказав Боррель.

За його словами, на зустрічі в Празі 30 серпня буде досягнуто спільної політичної згоди щодо навчальної місії. "Я сподіваюся, що ми отримаємо політичне зелене світло для цієї місії", - сказав він.

Його коментарі в Празі прозвучали за кілька годин до того, як в місті повинні відбутися переговори між міністрами закордонних справ для обговорення різних питань, включаючи можливу заборону на в'їзд в ЄС для російських туристів.

Кілька країн ЄС вже якийсь час навчають українські війська, в основному поводженню зі зброєю, яку західні країни постачають Україні, щоб допомогти їй боротися з вторгненням Росії.