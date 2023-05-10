Боррель про членство України в НАТО: це питання, як і раніше, не обговорюється

При цьому Боррель нагадав, що Україна вже давно попросить приєднатися до Альянсу і додав: "Питання вступу України до НАТО не стоїть на столі, його не було й раніше".

Також глава європейської дипломатії зауважив, рішення щодо членства України в Альянсі прийматимуть її члени, і це залежить від генерального секретаря НАТО.

Коментуючи вступ Фінляндії в НАТО та намір Швеції вступити до Альянсу він заявив, що ці країни залишалися нейтральними до моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вони були нейтральними країнами, які ніколи нічого не хотіли знати про НАТО. Але коли вони побачили, що Росія вторглася Україну вони сказали, що єдиний спосіб гарантувати нашу безпеку - це бути членами Альянсу, і вони попросили пришвидшено приєднатися", - пояснив Боррель.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що

всі країни-члени НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу. Втім, питання полягає у тому, коли це відбудеться.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україна розуміє, що не зможе стати членом НАТО під час війни, проте хоче отримати чіткий сигнал про те, що вона здобуде членство після закінчення бойових дій.

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