Боррель сделал заявление о членстве Украины в НАТО

При этом Боррель напомнил, что Украина уже давно попросит присоединиться к Альянсу и добавил: "Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на столе, его не было раньше".

Также глава европейской дипломатии отметил, что решение о членстве Украины в Альянсе будут принимать ее члены, и это не зависит от генерального секретаря НАТО.

Комментируя вступление Финляндии в НАТО и намерение Швеции вступить в Альянс, он заявил, что эти страны оставались нейтральными до момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они были нейтральными странами, которые никогда ничего не хотели знать о НАТО. Но когда они увидели, что Россия вторглась в Украину, они сказали, что единственный способ гарантировать нашу безопасность - это быть членами Альянса. И они попросили ускоренно присоединиться", - пояснил Боррель.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что

все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Впрочем, вопрос состоит в том, когда это произойдет.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, однако хочет получить четкий сигнал о том, что она обретет членство после окончания боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.