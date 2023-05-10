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Боррель сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Возможность вступления Украины в Североатлантический альянс пока не обсуждается. Этот вопрос не изучается, как и ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в интервью испанскому телеканалу laSexta.

При этом Боррель напомнил, что Украина уже давно попросит присоединиться к Альянсу и добавил: "Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на столе, его не было раньше".

Также глава европейской дипломатии отметил, что решение о членстве Украины в Альянсе будут принимать ее члены, и это не зависит от генерального секретаря НАТО.

Комментируя вступление Финляндии в НАТО и намерение Швеции вступить в Альянс, он заявил, что эти страны оставались нейтральными до момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они были нейтральными странами, которые никогда ничего не хотели знать о НАТО. Но когда они увидели, что Россия вторглась в Украину, они сказали, что единственный способ гарантировать нашу безопасность - это быть членами Альянса. И они попросили ускоренно присоединиться", - пояснил Боррель.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что
все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Впрочем, вопрос состоит в том, когда это произойдет.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, однако хочет получить четкий сигнал о том, что она обретет членство после окончания боевых действий.

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НАТОЖозеп Боррель