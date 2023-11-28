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Боррель анонсував презентацію гарантій безпеки ЄС для України

Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Місія Європейського союзу представить у Києві пропозиції щодо зобов'язань блоку перед Україною у сфері безпеки. Такий візит представника ЄС із документом відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Високого представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля на спільній із главою МЗС України Дмитром Кулебою прес-конференції у Брюсселі.

За словами глави європейської дипломатії, напрацювання презентує у столиці України представник Європейської служби зовнішніх справ.

Боррель зазначив, що Європейська рада вже схвалила рамки документа про гарантії безпеки для України.

"Наступного тижня мій заступник з безпеки та оборони приїде до Києва з презентацією пропозицій для своїх українських колег", - сказав він.

Після цього Боррель зможе подати рамкову угоду про довгострокові зобов'язання безпеки лідерам Європейського союзу до кінця року.

Високопоставлений європейський дипломат додав, що такі гарантії охоплять "безпеку, оборону, а також ширші аспекти, такі як фінансове відновлення, торгівлю та гуманітарну підтримку, санкції та притягнення до відповідальності".

Гарантії безпеки ЄС для України

Нагадаємо, країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали право на гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель розповів про деталі роботи над європейськими гарантіями безпеки для України. За його словами, у грудні вже буде перша доповідь на цю тему.

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Жозеп БоррельГарантії безпеки