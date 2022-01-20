Бороться с устаревшими стереотипами по поводу женского лидерства необходимо на уровне государства, - Рудык

Запрос на женское лидерство в Украине стремительно растет. Но как общество мы все еще живем в плену многих стереотипов по отношению к нему. Это не просто личная трагедия, а потери для всех. Недаром мировые бизнес-школы запускают отдельные программы по этому направлению. Это то, чего сегодня не хватает в государственной политике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в авторской колонке для издания WoMo.ua главы партии "Голос" Киры Рудык.

"В Украине есть проблемы с реализацией представителей каждого пола. Коррупция, чрезмерное государственное давление на бизнес, деградирующее образование. И именно тем, чтобы базовые институты (государственная система без коррупции, качественное образование, прозрачная налоговая система) развивались, я и занимаюсь в парламенте. Но женское лидерство - сегодня главный неиспользованный ресурс развития и экономического роста Украины. В подтверждение этому есть ряд международных исследований, которые утверждают, что компании и организации со сбалансированной представленностью женщин в руководящих структурах имеют улучшенные финансовые и нефинансовые результаты", - сказала Кира Рудык.

Например, опрос Международной организации труда среди компаний в 70-ти странах выявил, что вероятность улучшенных бизнес-результатов достигает 20% в компаниях с 30-40% представленностью женщин в совете директоров. Именно поэтому рекомендуется минимальная, 30% доля женщин в составе руководства компании.

В бизнесе только 18% мест в советах директоров и наблюдательных советах ТОП-50 компаний Украины занимают женщины, в Верховной раде 20,6% женщин, в правительстве только каждый пятый министр - женщина, среди глав 25 крупнейших украинских городов женщин нет вообще. При этом женщины составляют большинство работающих украинцев.

"Во всем мире чаще описывают именно мужчин, как эффективных лидеров, отмечая их амбициозность и уверенность. Зато женщины, демонстрирующие интеллект и амбициозность считаются враждебными, эгоистичными, менее рациональными. Более того: чем выше в управленческой иерархии продвигается женщина, тем выше вероятность усиления предубеждений против нее. Для преодоления стереотипов женщины вынуждены быть более эффективными, чем мужчины при таких же условиях. Исследование "GFK Україна" свидетельствует, что большинство украинцев и украинок определяет роль как матери, супруги, хозяйки. Из-за извращенных стандартов 19-20 века представление о женщинах, им сложнее соответствовать ожиданиям", - подчеркнула лидер партии.

Поэтому на уровне государства следует внедрять государственную политику, направленную на преодоление стереотипов, добавила она. Компании могут стандартизировать процессы продвижения по карьерной лестнице, разработав официальные количественные критерии оценки. Женщины, которые добились карьерного успеха, должны поддерживать других женщин, быть ролевыми моделями и менторами.

Политик убеждена, что ставка Украины на следующие 20 лет - это женщины. Украина должна не только следовать мировому тренду на женское лидерство, но и демонстрировать пример всем странам-соседкам. В ближайшие годы мы точно будем жить в мире гендерно-сбалансированного лидерства, принятия решений, управления процессами.

"Я убеждена, что именно равное влияние женщин и мужчин на исторические процессы, на формирование норм культуры - путь к лучшему миру и к лучшей Украине. Убеждена, что мы сможем стать образцом для мира и особенно для тех стран, где женщины все еще не чувствуют себя равными, где их творческий и управленческий потенциал не раскрыт. Самореализация женщин - это реализация успешной стратегии для каждой отдельной женщины и для всего общества. Уход в прошлое стереотипов и страхов - это шаг в будущее. И именно в этом будущее для Украины и нас, украинских женщин", - резюмировала Кира Рудык.