Боротися із застарілими стереотипами щодо жіночого лідерства необхідно на рівні держави, - Рудик

Запит на жіноче лідерство в Україні стрімко зростає. Але як суспільство ми все ще живемо в полоні багатьох стереотипів щодо нього. Це не просто особиста трагедія, а втрати для всіх. Недаремно світові бізнес-школи запускають окремі програми з цього напрямку. Це те, чого сьогодні не вистачає у державній політиці України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в авторській колонці для видання WoMo.ua голови партії "Голос" Кіри Рудик.

"В Україні є проблеми з реалізацією представників кожної статі. Корупція, надмірний державний тиск на бізнес, деградуюча освіта. І саме тим, щоб базові інститути (державна система без корупції, якісна освіта, прозора податкова система) розвивалися, я і займаюся у парламенті. Але жіноче лідерство - сьогодні головний невикористаний ресурс розвитку та економічного зростання України. На підтвердження цьому є ряд міжнародних досліджень, які стверджують, що компанії та організації зі збалансованою представленістю жінок у керівних структурах мають поліпшені фінансові та нефінансові результати", - сказала Кіра Рудик.

Наприклад, опитування від Міжнародної організації праці серед компаній у 70-ти країнах виявило, що вірогідність поліпшених бізнес-результатів досягає 20% в компаніях із 30–40% представленістю жінок у раді директорів. Саме тому рекомендується мінімальна, 30%-а частка жінок у складі керівництва компанії.

У бізнесі лише 18% місць в радах директорів та наглядових радах ТОП-50 компаній України займають жінки, у Верховній раді 20,6% жінок, в уряді лише кожен п’ятий міністр - жінка, серед голів 25 найбільших українських міст жінок немає взагалі. При цьому жінки складають більшість працюючих українців.

"В усьому світі частіше описують саме чоловіків, як ефективних лідерів, зауважуючи їхню амбітність та впевненість. Натомість жінки, що демонструють інтелект і амбітність вважаються ворожими, егоїстичними, менш раціональними. Ба більше: що вище в управлінській ієрархії просувається жінка, то вища ймовірність посилення упереджень проти неї. Щоб подолати стереотипи, жінки змушені бути більш ефективними, ніж чоловіки за таких самих умов. Дослідження «GFK Україна» свідчить, що більшість українців та українок визначає роль жінки як матері, дружини, господині. Через спотворені стандартами 19-20 століття уявлення про жінок, їм складніше відповідати очікуванням", - підкреслила лідер партії.

Тому на рівні держави варто впроваджувати державну політику, спрямовану на подолання стереотипів, додала вона. Компанії можуть стандартизувати процеси просування кар’єрними сходами, розробивши офіційні кількісні критерії оцінки. Жінки, які досягли кар’єрного успіху, мають підтримувати інших жінок, бути рольовими моделями та менторами.

Політик переконана, що ставка України на наступні 20 років - це жінки. Україна має не тільки слідувати світовому тренду на жіноче лідерство, а й демонструвати приклад для всіх країн-сусідок. У найближчі роки ми точно будемо жити в світі гендерно-збалансованого лідерства, прийняття рішень, управління процесами.

"Я переконана, що саме рівний вплив жінок та чоловіків на історичні процеси, на формування норм культури - шлях до кращого світу та до кращої України. Переконана, що ми зможемо стати зразком для світу і особливо для тих країн, де жінки все ще не почуваються рівними, де їх творчий та управлінський потенціал не розкрито. Самореалізація жінок - це реалізація успішної стратегії для кожної окремої жінки та для всього суспільства. Відхід у минуле стереотипів та страхів - це крок у майбутнє. І саме в цьому майбутнє для України та нас, українських жінок", - резюмувала Кіра Рудик.