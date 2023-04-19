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Боротиметься з дезінформацією. TikTok буде видаляти неправдиві відео про клімат

Новость на русском →
США, Середа 19 квітня 2023 22:17
Боротиметься з дезінформацією. TikTok буде видаляти неправдиві відео про клімат Фото: TikTok буде видаляти неправдиві відео про клімат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Мобільний додаток TikTok планують видаляти відео, котрі заперечують існування зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявили представники додатка, вони планують оновити політику щодо дезінформації. Таким чином усі ролики, які містять дезінформацію про кліматичну кризу, будуть видалені.

Окрім цього компанія планує запровадити нові функції пошуку, щоб направляти будь-кого, хто шукає кліматичний контент, до "авторитетної інформації", отриманої від ООН.

Як вважають у TikTok, такі зміни допоможуть "розширити можливості обговорення клімату" та "зменшити шкідливу дезінформацію".

Зауважимо, що нові зміни компанія вводить напередодні Дня Землі для того, щоб відзначити важливість присвячення часу, ресурсів і енергії вирішенню кліматичної кризи.

Раніше ми писали, що американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Пізніше стало відомо, що сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував заявку на заборону соціальної мережі TikTok, пославшись на побоювання щодо свободи слова.

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