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Боротиметься з бандами. Канада відправила на Гаїті військовий літак

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Оттава, Понеділок 06 лютого 2023 05:00
Боротиметься з бандами. Канада відправила на Гаїті військовий літак Фото: Канада відправила на Гаїті військовий літак (canada.ca)
Автор: Константин Широкун

Уряд Канади направив військовий літак на Гаїті, щоб підтримати зусилля щодо припинення діяльності гаїтянських банд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В рамках підтримки зусиль Гаїтянської національної поліції ВМС відправили до острова патрульний літак далекого радіусу дії CP-140 Aurora Королівських ВПС Канади.

Канадське патрульне повітряне судно забезпечуватиме розвідку, спостереження та рекогносцювання для підтримки зусиль щодо встановлення та підтримки миру, і залишиться в регіоні протягом кількох днів.

Торік у жовтні ООН запропонувала направити на Гаїті сили швидкого реагування для боротьби з ескалацією насильства з боку озброєних банд, чиї бої за територію призвели до сотень загиблих і тисяч вимушених переселенців.

Раніше ми писали, що Канада має намір очолити мирний процес, спрямований на припинення громадянської війни у Камеруні.

Також стало відомо, що міністерство закордонних справ Канади викликало посла Росії в Оттаві, щоб заявити про неприйняття жорстокої атаки на мирних людей у Дніпрі.

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