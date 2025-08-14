UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Для боротьби з корупцією: в Албанії хочуть створити міністерство, яким керуватиме ШІ

Фото: прем’єр-міністр Албанії Еді Рама (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Албанія інтегрує штучний інтелект у роботу державних інституцій, щоб боротися з корупцією та прискорити процес вступу до ЄС. Навіть розглядається ідея створення міністерства, яким повністю керуватиме ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляється, на пресконференції у липні прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що ШІ може стати найефективнішим елементом уряду та інструментом для боротьби з корупцією й підвищення прозорості.

"Одного дня у нас може навіть бути міністерство, повністю кероване штучним інтелектом. Таким чином не буде кумівства чи конфлікту інтересів", - сказав він.

За словами прем'єра, місцеві розробники навіть могли б створити модель ШІ, щоб той призначав людей на посаду міністра. Це могло б зробити Албанію першою країною з урядом, де всі міністри та прем’єр - це штучний інтелект.

Хоча офіційних кроків для інтеграції інструментів ШІ в роботу держінституцій ще не зроблено, Рама закликав серйозно розглянути цю ідею.

Як повідомляє видання, наразі штучний інтелект в Албанії вже застосовують для контролю державних закупівель, що є вимогою ЄС, а також для аналізу податкових і митних операцій у реальному часі та виявлення порушень.

Крім того, ШІ задіяно для моніторингу території країни за допомогою дронів і супутників - зокрема для виявлення незаконних будівництв, пляжних самовільних забудов чи насаджень канабісу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які професії вже сьогодні може замінити штучний інтелект, а які залишаються лише за людиною.

Також про те, які виклики для суспільств по всьому світу створює поширення штучного інтелекту та яким чином можна їх подолати - читайте в колонці засновника і президента Eurasia Group та GZERO Media Яна Бреммера.

Читайте РБК-Україна в Google News
АлбанияШтучний інтелект