Для боротьби із піратами. ВМС Туреччини найближчі 10 років охоронятиме води Сомалі

ВМС Туреччини протягом найближчих 10 років охоронятимуть територіальні води Сомалі в рамках підписаної між країнами угоди про оборонне співробітництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

Зазначається, що угода також передбачає співпрацю у сферах боротьби з тероризмом, зовнішніми загрозами, піратством та незаконним рибальством.

Президент Сомалі Хасан Шейх Махмуд у своєму зверненні зазначив, що країна перебуває у складному становищі через операцію боротьби з терористами-хаваріджами. З його слів, в операції спостерігається значний прогрес.

В Anadolu зазначають, що новина про угоду між Сомалі і Туреччиною з'явилися на тлі конфлікту, що затягнувся між Ефіопією і Сомалі. На початку січня уряд Ефіопії підписав угоду з невизнаною державою Сомаліленд про доступ до порту Бербера у Червоному морі.

Сомалі вважає Сомаліленд своєю територією. Після підписання угоди керівництво Сомалі вимагало анулювати угоду та відкликало свого посла в Ефіопії.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, Болгарія та Румунія уклали угоду про спільну протидію морським мінам, що загрожує судноплавству в Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.