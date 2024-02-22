Для борьбы с пиратами. ВМС Турции ближайшие 10 лет будет охранять воды Сомали

ВМС Турции в ближайшие 10 лет будут охранять территориальные воды Сомали в рамках подписанного между странами соглашения об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

Отмечается, что соглашение также предполагает сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством.

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд в своем обращении отметил, что страна находится в сложном положении из-за операции по борьбе с террористами-хавариджами. По его словам, в операции наблюдается значительный прогресс.

В Anadolu отмечают, что новость о соглашении между Сомали и Турцией появились на фоне затянувшегося конфликта между Эфиопией и Сомали. В начале января правительство Эфиопии подписало соглашение с непризнанным государством Сомалиленд о доступе к порту Бербера в Красном море.

Сомали считает Сомалиленд своей территорией. После подписания соглашения руководство Сомали потребовало аннулировать соглашение и отозвало своего посла в Эфиопии.

Ранее сообщалось, что Турция, Болгария и Румыния заключили соглашение о совместном противодействии морским минам, угрожающим судоходству в Черном море с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.