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Туреччина, Болгарія та Румунія будуть розміновувати Чорне море

Субота 13 січня 2024 21:20
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Туреччина, Болгарія та Румунія будуть розміновувати Чорне море Фото: Туреччина, Болгарія та Румунія будуть розміновувати Чорне море (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина, Болгарія та Румунія уклали угоду про спільну протидію морським мінам, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками по НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами.

"Ми вирішили підписати протокол між трьома країнами, щоб ефективніше боротися з мінною небезпекою в Чорному морі", - сказав Ясар Гюлер на пресконференції в Стамбулі з міністром оборони Румунії Анжелом Тилваром і заступником міністра оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Гюлер припустив, що інші країни можуть взяти участь у розмінуванні після закінчення війни.

Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, зокрема і для суден, що перевозять зерно з України.

Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи.

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота “зернового коридору” у Чорному морі сягнула довоєнних показників. Ним змогли скористатися вже 500 суден, які перевезли понад 10 млн тонн вантажів.

Своєю чергою, перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а також запуск морського страхування, завдяки якому ставки фрахту значно знизяться.

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