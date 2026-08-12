"Боротьба впливів" між Будановим та Іващенком є черговою конспірологією, - ЗМІ

Видання зазначає, що у розвідці назвали публікації про нібито протистояння між керівниками "медійною інсинуацією та черговою конспірологією". На всіх ключових посадах у структурі залишаються ті ж офіцери, які вже роками захищають Україну.

У ГУР зауважили, що і Олег Іващенко, і Кирило Буданов - генерали, які фактично все життя прослужили в ГУР та цінують традиції відомства. Вони регулярно спілкуються на нарадах та особистих зустрічах.

"Зрозуміло, що певні зміни є, і це нормально, кожен командир має право на своє бачення стратегії розвитку структури, за результати роботи якої він особисто відповідає. Але обоє продовжують діалог, спілкуються на нарадах і зустрічах, все в робочому режимі, конкретно, по-військовому. Хто і для чого зробив цей "вкид" зараз - окреме питання", - сказав співрозмовник видання.

Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олег Іващенко нібито намагається послабити вплив Кирила Буданова на ГУР та знімає з посад його людей.