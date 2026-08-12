"Боротьба впливів" між Будановим та Іващенком є черговою конспірологією, - ЗМІ

Інформація про нібито "боротьбу впливів" між нинішнім очільником ГУР Олегом Іващенком та його попередником Кирилом Будановим не відповідає дійсності. Вони продовжують постійний діалог у робочому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Видання зазначає, що у розвідці назвали публікації про нібито протистояння між керівниками "медійною інсинуацією та черговою конспірологією". На всіх ключових посадах у структурі залишаються ті ж офіцери, які вже роками захищають Україну.
У ГУР зауважили, що і Олег Іващенко, і Кирило Буданов - генерали, які фактично все життя прослужили в ГУР та цінують традиції відомства. Вони регулярно спілкуються на нарадах та особистих зустрічах.
"Зрозуміло, що певні зміни є, і це нормально, кожен командир має право на своє бачення стратегії розвитку структури, за результати роботи якої він особисто відповідає. Але обоє продовжують діалог, спілкуються на нарадах і зустрічах, все в робочому режимі, конкретно, по-військовому. Хто і для чого зробив цей "вкид" зараз - окреме питання", - сказав співрозмовник видання.
Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що Олег Іващенко нібито намагається послабити вплив Кирила Буданова на ГУР та знімає з посад його людей.
Нагадаємо, на початку січня президент України Володимир Зеленський призначив тодішнього начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова керівником Офісу президента, замінивши на цій посаді Андрія Єрмака.
Водночас новим очільником ГУР став Олег Іващенко. До свого призначення він керував Службою зовнішньої розвідки України.