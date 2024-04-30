Боротьба України визначатиме умови безпеки, в яких житиме Європа, - Фіала

"Україна бореться за своє право належати до нашої цивілізації, за своє право бути вільною, і її боротьба також визначить умови безпеки, в яких ми будемо жити", - заявив він.

Прем'єр зазначив, що крім загрози з боку росіян, Європа повинна подбати про свою енергетичну безпеку і диверсифікувати свої ресурси.

За словами Фіали, важливо "не залежати від небезпечних режимів". Він вважає, що ЄС також має бути незалежним у таких критично важливих секторах, як виробництво ліків і чипів.

"Нам потрібно зменшити залежність від однієї країни-джерела. Хоча ми не можемо виробляти все в Європі, ми не повинні покладатися на єдиного постачальника, яким у даному випадку є Китай", - попередив прем'єр.

За його словами, ЄС найближчими роками має розширитися за рахунок країн Західних Балкан - Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Сербії, Північної Македонії та Косово, а також Молдови та України.

"Давайте дамо їм цей шанс і скористаємося можливостями, які він принесе", - закликав Фіала.

Він вважає, що цей крок у кінцевому підсумку необхідний для безпеки блоку.

"Будь-який інший варіант буде гіршим і для них, і для нас", - вважає він.