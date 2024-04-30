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Борьба Украины будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа, - Фиала

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Борьба Украины с Россией будет определять условия безопасности, в которых будет жить Европа.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Украина борется за свое право принадлежать к нашей цивилизации, за свое право быть свободной, и ее борьба также определит условия безопасности, в которых мы будем жить", - заявил он. 

Премьер отметил, что помимо угрозы со стороны россиян, Европа должна позаботиться о своей энергетической безопасности и диверсифицировать свои ресурсы.

По словам Фиалы, важно "не зависеть от опасных режимов". Он считает, что ЕС также должен быть независимым в таких критически важных секторах, как производство лекарств и чипов.

"Нам нужно уменьшить зависимость от одной страны-источника. Хотя мы не можем производить все в Европе, мы не должны полагаться на единственного поставщика, которым в данном случае является Китай", - предупредил премьер. 

По его словам, ЕС в ближайшие годы должен расширится за счет стран Западных Балкан - Черногории, Боснии и Герцеговины, Албании, Сербии, Северной Македонии и Косово, а также Молдовы и Украины. 

"Давайте дадим им этот шанс и воспользуемся возможностями, которые он принесет", - призвал Фиала.

Он считает, что этот шаг в конечном итоге необходим для безопасности блока.

"Любой другой вариант будет хуже и для них, и для нас", - считает он.

Вступление Украины в ЕС

В декабре 2023 года на саммите в Брюсселе Европейский совет дал добро на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Напомним, что статус кандидата на членство в ЕС Украина получила еще в 2022 году. Но для полноправного членства необходимо было выполнить семь условий, которые были предоставлены Украине в июне 2022 года.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее выразила мнение, что выполнение двух условий является "очень хорошим результатом".

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