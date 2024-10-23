Боротьба з криптострахами від WhiteBIT: активність, що перетворює страх на можливості

Адже попри свої виклики, криптоіндустрія пропонує численні можливості для тих, хто озброєний знаннями та стратегіями. Озброївшись ефективними інструментами для роботи на ринку та захисту від потенційних “монстрів”, користувачі можуть з більшою впевненістю орієнтуватись у криптоіндустрії.

Та чи боїться справжній герой монстрів? Ні. Він вивчає їхні слабкості, озброюється знаннями та стратегічними рішеннями, і коли криптозагрози намагаються застати його зненацька, готовий зустріти їх віч-на-віч. Монстри будуть існувати завжди, але вони не здатні перемогти тих, хто готовий до битви.

Цього Гелловіну WhiteBIT пропонує вам заглянути у вічі найпоширенішим криптозагрозам, а також спробувати побороти їх власноруч, приєднавшись до інтерактивної боротьби із криптомонстрами від WhiteBIT за посиланням. Та перш ніж кинутися у бій, вивчіть своїх супротивників, дізнайтеся якомога більше про головні страхи та ризики користувачів і, що найголовніше, як їх можна уникнути та/чи перемогти.

Що зробити?

Зареєструватися на WhiteBIT і підтвердити особу (KYC), якщо ще цього не зробив;

Натиснути кнопку "Взяти участь" на сторінці акції;

Зробити репост допису про акцію в Instagram або X;

Виконувати завдання на сторінці акції швидше за інших;

Заповнити Google-форму, в якій вказати нікнейм на WhiteBIT, нікнейм у соціальній мережі, в якій зробив репост, і гаманець у мережі Polygon.

Старт: 21 жовтня о 12:00 (UTC)

Фініш: 28 жовтня о 12:00 (UTC)

Оголошення переможців: 31 жовтня

Переможці: 200

Призовий фонд: 4000 USDT + 2500 USDTB + NFT



Розподіл призового фонду:

1-100 місце — 20 USDT + 25 USDTB + тематичний NFT;

101–200 місце — 20 USDT + тематичний NFT;

Усі інші учасники — тематичний NFT.

Більше про правила та умови участі в акції "Halloween Gamedrop: криптогерої vs. криптомонстри" читайте за посиланням.