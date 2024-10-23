Борьба с криптострахами от WhiteBIT: активность, превращающая страх в возможности

Ведь, несмотря на свои вызовы, криптоиндустрия предлагает многочисленные возможности для тех, кто вооружен знаниями и стратегиями. Вооружившись эффективными инструментами для работы на рынке и защиты от потенциальных монстров, пользователи могут с большей уверенностью ориентироваться в криптоиндустрии.

Но боится ли настоящий герой монстров? Нет. Он изучает их слабости, вооружается знаниями и стратегическими решениями, и когда криптозагрозы пытаются застать его врасплох, готов встретить их лицом к лицу. Монстры будут существовать всегда, но они не способны победить тех, кто готов к битве.

Этот Гэлловин WhiteBIT предлагает вам заглянуть в глаза самым распространенным криптоугрозам, а также попытаться побороть их собственноручно, присоединившись к интерактивной борьбе с криптомонстрами от WhiteBIT по ссылке. Но прежде чем броситься в бой, изучите своих противников, узнайте как можно больше о главных страхах и рисках пользователей и, что самое главное, как их можно избежать и победить.

Что делать?

Зарегистрироваться на WhiteBIT и подтвердить личность (KYC), если этого еще не сделал;

Нажать кнопку "Принять участие" на странице акции;

Сделать репост сообщения об акции в Instagram или X;

Выполнять задания на странице акции быстрее других;

Заполнить Google-форму, в которой указать никнейм на WhiteBIT, никнейм в социальной сети, в которой совершил репост, и кошелек в сети Polygon.

Старт: 21 октября в 12:00 (UTC)

Финиш: 28 октября в 12:00 (UTC)

Объявление победителей: 31 октября

Победители: 200

Призовой фонд: 4000 USDT + 2500 USDTB + NFT



Распределение призового фонда:

1-100 место - 20 USDT + 25 USDTB + тематический NFT;

101-200 место - 20 USDT + тематический NFT;

Все остальные участники – тематический NFT.

Больше о правилах и условиях участия в акции "Halloween Gamedrop: криптогерои vs. криптомонстры" читайте по ссылке.