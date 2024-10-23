RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Борьба с криптострахами от WhiteBIT: активность, превращающая страх в возможности

Фото: борьба с криптострахами от WhiteBIT (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

В современном мире криптовалюты приобретают все большую популярность, привлекая внимание как новичков, так и опытных инвесторов. Однако, несмотря на значительный потенциал для выгодных инвестиций, некоторые пользователи все еще сомневаются из-за определенных страхов и опасений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ведь, несмотря на свои вызовы, криптоиндустрия предлагает многочисленные возможности для тех, кто вооружен знаниями и стратегиями. Вооружившись эффективными инструментами для работы на рынке и защиты от потенциальных монстров, пользователи могут с большей уверенностью ориентироваться в криптоиндустрии.

Но боится ли настоящий герой монстров? Нет. Он изучает их слабости, вооружается знаниями и стратегическими решениями, и когда криптозагрозы пытаются застать его врасплох, готов встретить их лицом к лицу. Монстры будут существовать всегда, но они не способны победить тех, кто готов к битве.

Этот Гэлловин WhiteBIT предлагает вам заглянуть в глаза самым распространенным криптоугрозам, а также попытаться побороть их собственноручно, присоединившись к интерактивной борьбе с криптомонстрами от WhiteBIT по ссылке. Но прежде чем броситься в бой, изучите своих противников, узнайте как можно больше о главных страхах и рисках пользователей и, что самое главное, как их можно избежать и победить.

Что делать?

  • Зарегистрироваться на WhiteBIT и подтвердить личность (KYC), если этого еще не сделал;

  • Нажать кнопку "Принять участие" на странице акции;

  • Сделать репост сообщения об акции в Instagram или X;

  • Выполнять задания на странице акции быстрее других;

  • Заполнить Google-форму, в которой указать никнейм на WhiteBIT, никнейм в социальной сети, в которой совершил репост, и кошелек в сети Polygon.

Старт: 21 октября в 12:00 (UTC)

Финиш: 28 октября в 12:00 (UTC)

Объявление победителей: 31 октября

Победители: 200

Призовой фонд: 4000 USDT + 2500 USDTB + NFT

Распределение призового фонда:

  • 1-100 место - 20 USDT + 25 USDTB + тематический NFT;

  • 101-200 место - 20 USDT + тематический NFT;

  • Все остальные участники – тематический NFT.

Больше о правилах и условиях участия в акции "Halloween Gamedrop: криптогерои vs. криптомонстры" читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Криптоиндустрия