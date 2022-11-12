У Бородянці на руїнах багатоповерхівки з'явився малюнок Бенксі (фото)

На знімках видно зображення дівчинки, яка виконує гімнастичну вправу, стоячи на руках.

Графіті нанесено на стіні зруйнованого житлового будинку між прольотами на першому поверсі, там де має бути несуча стіна.

У Бородянці, яка сильно постраждала від обстрілів і бомбардувань російських окупантів наприкінці зими - на початку весни, більшість будинків було пошкоджено або повністю зруйновано.

Фото роботи знаменитий андерграундний художник опублікував у своєму Instagram, де Бенксі викладає виключно власні роботи.

Малюнок Бенксі на руїнах багатоповерхівки в Бородянці (фото: instagram.com/banksy)

Бенксі - це псевдонім всесвітньо відомого художника графіті, який також є політичним активістом та режисером. Особу майстра вуличного живопису не встановлено.