В Бородянке на руинах многоэтажки появился рисунок Бэнкси (фото)

Британский художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, показал фото своего рисунка граффити на руинах многоэтажки в Бородянке Киевской области.

Бэнкси - это псевдоним всемирно известного художника граффити, который также является политическим активистом и режиссером. Личность мастера уличной живописи не установлена.

В Бородянке, сильно пострадавшей от обстрелов и бомбежек российских оккупантов в конце зимы - начале весны, большинство домов были повреждены или полностью разрушены.

Граффити нанесено на стене разрушенного жилого дома между пролетами на первом этаже, там где должна находиться несущая стена.

Отметим, что в Киеве несколько лет назад замечали работы художника, очень похожие по стилю как у Бэнкси - было предположение, что они действительно принадлежат его "кисти".

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