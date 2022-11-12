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В Бородянке на руинах многоэтажки появился рисунок Бэнкси (фото)

Фото: рисунок Бэнкси в Бородянке (instagram.com/banksy)
Автор: Владимир Костырин

Британский художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, показал фото своего рисунка граффити на руинах многоэтажки в Бородянке Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Instagram-аккаунт Бэнкси.

На снимках видно изображение девочки, которая исполняет гимнастическое упражнение, стоя на руках.

Граффити нанесено на стене разрушенного жилого дома между пролетами на первом этаже, там где должна находиться несущая стена.

В Бородянке, сильно пострадавшей от обстрелов и бомбежек российских оккупантов в конце зимы - начале весны, большинство домов были повреждены или полностью разрушены.

Фото работы знаменитый андерграундный художник опубликовал в своем Instagram, где Бэнкси выкладывает исключительно собственные работы.

Рисунок Бэнкси на руинах многоєтажки в Бородянке (фото: instagram.com/banksy)

Бэнкси - это псевдоним всемирно известного художника граффити, который также является политическим активистом и режиссером. Личность мастера уличной живописи не установлена.

Отметим, что в Киеве несколько лет назад замечали работы художника, очень похожие по стилю как у Бэнкси - было предположение, что они действительно принадлежат его "кисти".

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БородянкаБэнкси