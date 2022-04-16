В Бородянке установили модульные дома для сотрудников ГСЧС и волонтеров
В Бородянке Киевской области установили модульные дома для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеров. Они занимаются разбором завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"В Бородянке установлены первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, разбирающих завалы после изгнания из города российских оккупантов", - написал Ермак, добавив, что также открыта точка питания.
По его словам, ранее18 модульных домиков предоставила Закарпатской областной военной администрации губернатор штата Нью-Йорк Джорджем Патаки. Однако по просьбе ОП 15 конструкций перенаправили в Киевскую область, пострадавшей от действий российских оккупантов.
Напомним, накануне сенаторы США посетили Киев и освобожденные пригороды, включая Бородянку.
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