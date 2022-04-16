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У Бородянці встановили модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів

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Київ, Субота 16 квітня 2022 13:25
У Бородянці встановили модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів Фото: модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів у Бородянці (t.me/ermaka202)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бородянці Київської області встановили модульні будинки для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів. Вони займаються розбором завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"У Бородянці встановлені перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС і волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів", - написав Єрмак, додавши, що також відкрита точка харчування.

За його словами, раніше 18 модульних будиночків надала Закарпатській обласній військовій адміністрації губернатор штату Нью-Йорк Джорджем Патакі. Однак на прохання ВП 15 конструкцій перенаправили в Київську область, яка постраждала від дій російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні сенатори США відвідали Київ і звільнені передмістя, включаючи Бородянку.

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