Американские сенаторы посетили Киев и освобожденные пригороды

Республиканский сенатор Стив Дэйнс от штата Монтана и член Палаты представителей Виктория Спартц от Индианы посетили Киев и окрестности столицы. Это был первый визит американских официальных лиц в Украину после начала российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Дэйнс и Спартц прибыли в Киев на поезде от границы с Польшей. Сенаторы посетили Украину по приглашению от украинского правительства. Сообщается, что "республиканцы" помимо Киева посетили Бучу и Бородянку, также имели несколько встреч с украинскими коллегами.