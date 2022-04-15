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Американские сенаторы посетили Киев и освобожденные пригороды

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 07:28
Американские сенаторы посетили Киев и освобожденные пригороды Братская могила в Буче (Фото: t.me/zsuwar)
Автор: Константин Широкун

Республиканский сенатор Стив Дэйнс от штата Монтана и член Палаты представителей Виктория Спартц от Индианы посетили Киев и окрестности столицы. Это был первый визит американских официальных лиц в Украину после начала российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Дэйнс и Спартц прибыли в Киев на поезде от границы с Польшей. Сенаторы посетили Украину по приглашению от украинского правительства. Сообщается, что "республиканцы" помимо Киева посетили Бучу и Бородянку, также имели несколько встреч с украинскими коллегами.

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