В Бородянке под руинами только двух домов нашли 26 погибших, - Венедиктова

В городе Бородянка Киевской области из-под завалов только двух домов достали тела 26 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в телемарафоне.
По ее словам, в городе не было украинских защитников и военных инфраструктур
"Сегодня разобрали завалы двух больших домов. Нашли 26 тел погибших. Бородянка является показательным примером. Орки 26-27 февраля зашли танками, в них бросили или гранату или коктейль Молотова. Они испугались местных жителей, вызвали авиацию, которая пролетела эту улицу и просто уничтожала все",- сказала Венедиктова.
Также она отметила, что у правоохранителей есть факты сексуальных преступлений и пыток.
Венедиктова добавила, что в Бородянке ужасная ситуация с точки зрения разрушения и непредсказуемости жертв.
Ранее мы сообщали, что в Бородянке из-под завалов начали доставать первых погибших.
Также мы писали, что в Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений армии РФ.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!