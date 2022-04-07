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В Бородянке под руинами только двух домов нашли 26 погибших, - Венедиктова

Ирина Венедиктова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Бородянка Киевской области из-под завалов только двух домов достали тела 26 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой в телемарафоне.

По ее словам, в городе не было украинских защитников и военных инфраструктур

"Сегодня разобрали завалы двух больших домов. Нашли 26 тел погибших. Бородянка является показательным примером. Орки 26-27 февраля зашли танками, в них бросили или гранату или коктейль Молотова. Они испугались местных жителей, вызвали авиацию, которая пролетела эту улицу и просто уничтожала все",- сказала Венедиктова.

Также она отметила, что у правоохранителей есть факты сексуальных преступлений и пыток.

Венедиктова добавила, что в Бородянке ужасная ситуация с точки зрения разрушения и непредсказуемости жертв.

Ранее мы сообщали, что в Бородянке из-под завалов начали доставать первых погибших.

Также мы писали, что в Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений армии РФ.

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