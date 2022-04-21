В Бородянке обнаружили 9 захоронений, - Венедиктова

Во время проведения следственных действий в Бородянке Киевской области было выявлено 9 захоронений, которые оставили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", - заявила Венедиктова.
Кроме того, по ее словам, причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
"Мы все стремимся к справедливости и работаем над ее самым быстрым наступлением", - добавила генпрокурор.
Напомним, в Бородянке из-под завалов спасатели достали тела 41 погибшего.
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