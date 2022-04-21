У Бородянці виявили 9 поховань, - Венедиктова
Під час проведення слідчих дій у Бородянці Київської області було виявлено 9 поховань, які залишили російські окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової.
"15-річна дівчина отримала поранення легенів, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна людина загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли", - заявила Венедиктова.
Крім того, за її словами, причина смерті ще трьох громадян буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.
"Ми всі прагнемо справедливості і працюємо на її найшвидше настання", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, у Бородянці з-під завалів рятувальники дістали тіла 41 загиблого.
Ми також писали про те, що під час розмінування Київської області знешкодили 16,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.