У Бородянці виявили 9 поховань, - Венедиктова

Під час проведення слідчих дій у Бородянці Київської області було виявлено 9 поховань, які залишили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової.

"15-річна дівчина отримала поранення легенів, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна людина загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли", - заявила Венедиктова.

Крім того, за її словами, причина смерті ще трьох громадян буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

"Ми всі прагнемо справедливості і працюємо на її найшвидше настання", - додала генпрокурор.