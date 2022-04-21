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У Бородянці виявили 9 поховань, - Венедиктова

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Бородянка , Четвер 21 квітня 2022 01:30
У Бородянці виявили 9 поховань, - Венедиктова Фото: у Бородянці знайшли 9 поховань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Під час проведення слідчих дій у Бородянці Київської області було виявлено 9 поховань, які залишили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової.

"15-річна дівчина отримала поранення легенів, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна людина загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли", - заявила Венедиктова.

Крім того, за її словами, причина смерті ще трьох громадян буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

"Ми всі прагнемо справедливості і працюємо на її найшвидше настання", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, у Бородянці з-під завалів рятувальники дістали тіла 41 загиблого.

Ми також писали про те, що під час розмінування Київської області знешкодили 16,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.

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