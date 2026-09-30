"Бориваж" вернули законному владельцу: из терминала "вывели" компанию Фролова

29 сентября, из морского терминала "Бориваж" в Одесской области "вывели" компанию Сергея Фролова, давнего бизнес-партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Законный владелец комплекса - ООО "Агротерминал Логистик" - вернул его себе по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООО "Агротерминал Логистик".

Что известно о терминале "Бориваж"

Терминал принадлежит ООО "Агротерминал Логистик" с 2016 года. ООО "Терминал "Бориваж", почетным гендиректором которого является Фролов, пользовалось им по договору аренды №112 от 1 августа 2024 года.

Сообщается, что именно Фролов в 2009 году привлек бывших владельцев "ПриватБанка" - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - партнерами к строительству "Бориважа", а терминал входил тогда в агрохолдинг группы "Приват".

30 июня 2026 года Хозяйственный суд города Киева по делу №910/11034/24 (910/14853/25) признал договор аренды недействительным и обязал ООО "Терминал "Бориваж" вернуть имущество собственнику. А уже 17 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение апелляционного хозяйственного суда без изменений, и оно набрало законной силы.

"Несмотря на вступление в законную силу этого судебного решения, в нарушение ст. 129-1 Конституции Украины и ст. 326 ХПК Украины, ООО "Терминал "Бориваж" добровольно имущественный комплекс его владельцу возвращать отказалось", - отмечает юрист ООО "Агротерминал Логистик" Игорь Шеин.

"Им и другими лицами, связанными с Сергеем Фроловым, предпринимались процессуальные меры, направленные на препятствование фактическому возврату имущества, что является уголовно наказуемым деянием в соответствии со ст. 382 УК Украины", - добавляет юрист.

Как возвращали терминал владельцам

29 сентября представители владельца вместе с охранной компанией и Государственной службой охраны при МВД взяли территорию под охрану, порядок обеспечивала более сотни правоохранителей.

"Целью событий 29 сентября было не завладение чужим имуществом, а исполнение судебного решения, восстановление фактического контроля законного собственника над принадлежащим ему имуществом, обеспечение его защиты и хранения, в том числе сельскохозяйственной продукции", - объясняет юрист.

На момент возвращения на терминале находились работники ООО "Терминал "Бориваж".

"Никаких насильственных действий, а также действий, которые могли бы унижать честь или достоинство присутствующих, не совершалось. Всем работникам было предложено спокойно собрать личные вещи и предоставлено для этого достаточное время", - добавляет Игорь Шеин.

Арендаторы не согласны с решением суда

В то же время в ООО "Терминал "Бориваж" события назвали "рейдерским захватом" и обратились в полицию, хотя суд уже признал договор аренды недействительным.

"Сергей Фролов не является и не являлся собственником соответствующего недвижимого имущества. Такие обращения могут восприниматься как попытка воспрепятствовать фактическому возвращению законному собственнику его имущества", - отмечает юрист.

По его словам, такие заявления могут стать основанием для производства по ст. 383 УК Украины - заведомо ложное сообщение.

Терминал продолжает работу. Владельцам зерна предложили забрать продукцию по подтверждающим документам или заключить новые договоры, запланирована инвентаризация с участием независимого сюрвейера, на которой могут присутствовать владельцы продукции или их эксперты.

Следует отметить, что суд также установил, что плата за пользование терминалом, которая была установлена для ООО "Терминал "Бориваж", была существенно ниже экономически обоснованного уровня.

"Теперь доходы должны пойти на расчеты с кредиторами, налоги и поддержку Сил обороны, а не на вывод средств в пользу подсанкционных лиц, как это, по имеющейся информации, происходило при предыдущем руководстве", - заключает юрист ООО "Агротерминал Логистик".