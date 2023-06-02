У Борисполі затримали колаборанта, який ремонтував російські БТР у Луганській області
Житель Луганської області допомагав армії РФ та ремонтував ворожу техніку, але з часом виїхав у Бориспіль. Правоохоронці виявили його та затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району у Луганській області під час окупації населеного пункту одразу підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.
Чим саме чоловік допомагав росіянам
Колаборант перевозив особовий склад та російські боєприпаси. Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував "СТО" для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТР.
"За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - розповіли в СБУ.
Що йому загрожує
Навесні 2023 року, коли в результаті наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав в Київській області. Тут він намагався "легалізуватися" під виглядом переселенця зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.
Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали фігуранта у Борисполі. Йому повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зараз він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Ситуація в Луганській області
Армія РФ після початку вторгнення окупувала майже всю територію Луганської області, проте восени минулого року ЗСУ змогли звільнити понад 10 сіл і селищ у регіоні.
Основними напрямками зіткнень є Сватівський та Кремінський напрямки. Росіяни обстрілюють звільнені села, у них майже не залишилося людей, а вся інфраструктура знищена.
Нагадаємо, що в Україні затримали й арештували на два місяці громадянина Білорусі, якого підозрюють в "зливі" інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.
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