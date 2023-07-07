UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу

Фото у Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ввечері 6 липня Київ та область накрила гроза. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

За його даними, у місті Бориспіль, Київської області в результаті негоди було зруйновано котельну трубу.

"Наслідки негоди в Борисполі. Від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба", - написав він.

За його словами, в результаті інцидентц ніхто не постраждав. На місці події працювала поліція і комунальні служби.

Фото: негода в Борисполі (t.me/andrii_nebytov)

Погода в Україні

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БориспільПогодаПогода в Україні