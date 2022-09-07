В Борисполе загорелось предприятие и прогремели взрывы: что известно

В Борисполе 7 сентября во время воздушной тревоги вспыхнул пожар на одном из предприятий. Жители города могли слышать взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Владимира Борисенко в Facebook .

Городской голова отметил, что пожар не связан с "прилетом" или вражеской диверсией. Возгорание произошло на предприятии возле железнодорожного вокзала.

Фото: пожар на одном из предприятий в Борисполе (t.me/dsns_telegram)

По словам мэра, жители района могли слышать взрывы.

"ГСЧС работает. Все нормально, все под контролем. Вы могли слышать в городе взрывы, действительно, здесь есть биотопливо", - пояснил Борисенко.

Происшествие также прокомментировал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, предварительно, пожар связан с возгоранием емкости с растворителем.

"Пожар не связан с сигналом воздушной тревоги. К тушению привлечены 54 спасателя личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются. Просим жителей города сохранять спокойствие", - добавил он.