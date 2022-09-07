В Борисполе загорелось предприятие и прогремели взрывы: что известно
В Борисполе 7 сентября во время воздушной тревоги вспыхнул пожар на одном из предприятий. Жители города могли слышать взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Владимира Борисенко в Facebook.
Городской голова отметил, что пожар не связан с "прилетом" или вражеской диверсией. Возгорание произошло на предприятии возле железнодорожного вокзала.
По словам мэра, жители района могли слышать взрывы.
"ГСЧС работает. Все нормально, все под контролем. Вы могли слышать в городе взрывы, действительно, здесь есть биотопливо", - пояснил Борисенко.
Происшествие также прокомментировал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, предварительно, пожар связан с возгоранием емкости с растворителем.
"Пожар не связан с сигналом воздушной тревоги. К тушению привлечены 54 спасателя личного состава ГСЧС и 13 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается. Причины возгорания выясняются. Просим жителей города сохранять спокойствие", - добавил он.
Напомним, вчера Киев снова накрыл едкий дым. Качество воздуха ухудшилось из-за торфяных пожаров в области, которые спасатели до сих пор не могут потушить.
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