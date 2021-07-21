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В "Борисполе" задержали наркокурьеров. Один из них проглотил килограмм кокаина

Автор: РБК-Украина

В аэропорту "Борисполь" задержали наркокурьер. У двух мужчин правоохранители обнаружили кокаина общим весом в два килограмма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"В аэропорту "Борисполь" перекрыт канал поставки наркотиков, который организовали участники международной преступной группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один из наркокурьеров перемещал наркотики в личных вещах. Другой пытался перевезти через государственную границу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Правоохранители сообщили злоумышленникам подозрения в рамках уголовного производства по ст. 305 "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Оба наркокурьера являются иностранными гражданами.

Фото: в аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров (mvs.gov.ua)

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Бориспольнаркотики