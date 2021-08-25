У "Борисполі" затримали громадянина Естонії, якого розшукує Інтерпол

У міжнародному аеропорту" Бориспіль " затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол. Ним виявився громадянин Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в Facebook.

"Чоловік прямував на літак в Амстердам і під час оформлення пасажирів авіарейсу на документи естонця спрацювала база даних Інтерполу. У базі зазначалося - при виявленні заарештувати", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали громадянина Естонії і сповістили Укрбюро Інтерполу в Києві. Співробітники бюро підтвердили, що затриманий іноземець дійсно знаходиться в розшуку.

Чоловіка розшукувала поліція Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів. Його передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.