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У "Борисполі" затримали громадянина Естонії, якого розшукує Інтерпол

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Середа 25 серпня 2021 16:58
У "Борисполі" затримали громадянина Естонії, якого розшукує Інтерпол Фото: у "Борисполі" затримали громадянина Естонії, якого розшукує Інтерпол (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У міжнародному аеропорту" Бориспіль " затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол. Ним виявився громадянин Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в Facebook.

"Чоловік прямував на літак в Амстердам і під час оформлення пасажирів авіарейсу на документи естонця спрацювала база даних Інтерполу. У базі зазначалося - при виявленні заарештувати", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники затримали громадянина Естонії і сповістили Укрбюро Інтерполу в Києві. Співробітники бюро підтвердили, що затриманий іноземець дійсно знаходиться в розшуку.

Чоловіка розшукувала поліція Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів. Його передали співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.

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