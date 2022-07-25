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В Борисполе усилили проверки и ввели дополнительные меры безопасности: в чем причина

Фото: в Борисполе усилили проверки и ввели дополнительные меры безопасности (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С понедельника, 25 июля, в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook администрации Бориспольского района.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к соответствующим мерам.

Напомним, ранее в Борисполе правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятия. Жителей предупредили о возможном ограничении движения транспорта и проверке документов.

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БориспольВоенные учения