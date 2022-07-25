В Борисполе усилили проверки и ввели дополнительные меры безопасности: в чем причина

С понедельника, 25 июля, в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook администрации Бориспольского района.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к соответствующим мерам.
Напомним, ранее в Борисполе правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятия. Жителей предупредили о возможном ограничении движения транспорта и проверке документов.
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