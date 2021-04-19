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В Борисполе россиянин предлагал 75 тысяч рублей за пропуск его в Украину

Автор: Юлия Струк

В Борисполе гражданин России предлагал пограничнику 75 тысяч рублей за пропуск его в Украину. Сообщение об инциденте направили Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Указано, что пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси, обнаружили гражданина РФ. Он не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

"Во время доведения решения об отказе в пересечении границы 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тысяч российских рублей пересмотреть его и содействовать в беспрепятственном пересечении границы", - говорится в сообщении.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксировали и направили сообщение в Нацполицию для внесения сведений в ЕРДР по ст. 360 УК. Продолжаются следственные действия.

С начала года пограничники пресекли более 460 попыток предоставления неправомерной выгоды.

Напомним, в мае прошлого года в Винницкой области начали суд в отношении российского офицера за попытку подкупа пограничника. Ему грозил штраф или лишение свободы до 4 лет.

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Новости Украины Российская ФедерацияпограничникиБорисполь
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