UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Борисполе объявили о введении фильтрационных мер: что надо знать

Фото: в Борисполе объявили о введении фильтрационных мер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Борисполе правоохранители с сегодняшнего дня начнут проводить фильтрационные мероприятия. Жителей предупреждают о возможном ограничении движения транспорта и проверке документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главу Бориспольской РВА Руслана Дяченко.

"В 07:00 03 июля 2022 года представители правоохранительных органов начнут проведение на территории Бориспольского района Киевщины плановых фильтрационных мероприятий. Во время их проведения в отдельных микрорайонах города возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - написал Дяченко.

Он также призвал жителей и гостей района сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавил глава РВА.

Напомним, ранее стало известно, что комендатура совместно с полицией будет проводить регулярно рейды в Киевской области. Они будут продолжаться в течение комендантского часа, чтобы контролировать его соблюдение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БориспольКомендантский часВойна России против Украины