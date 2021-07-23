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В "Борисполе" обнаружили более 10 тонн контрабандных сигарет. Причастны таможенники

Автор: Дмитрий Левицкий

В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили и заблокировали транснациональный канал контрабанды сигарет в Евросоюз из страны Ближнего Востока. В аэропорту изъяли более 10 тонн контрабандных сигарет на более 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ установила, что к организации канала контрабанды причастны несколько должностных лиц киевской таможни.

"Участники схемы планировали нелегально переправлять из одной из стран Ближнего Востока в ЕС оптовые партии табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Для сокрытия продукции, дельцы вносили недостоверные сведения в таможенные декларации", - рассказали в службе.

По данным СБУ, после перемещения контрабанды через госграницу злоумышленники планировали скрыто переправлять ее в ЕС вне пунктов пропуска. Правоохранители открыли уголовное производство по факту контрабанды и злоупотребления служебным положением.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников противоправной деятельности", - добавили в спецслужбе.

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БориспольконтрабандаСлужба безопасности УкраиныГосударственная таможенная служба