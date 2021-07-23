В "Борисполе" обнаружили более 10 тонн контрабандных сигарет. Причастны таможенники

СБУ установила, что к организации канала контрабанды причастны несколько должностных лиц киевской таможни.

"Участники схемы планировали нелегально переправлять из одной из стран Ближнего Востока в ЕС оптовые партии табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Для сокрытия продукции, дельцы вносили недостоверные сведения в таможенные декларации", - рассказали в службе.

По данным СБУ, после перемещения контрабанды через госграницу злоумышленники планировали скрыто переправлять ее в ЕС вне пунктов пропуска. Правоохранители открыли уголовное производство по факту контрабанды и злоупотребления служебным положением.

"Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников противоправной деятельности", - добавили в спецслужбе.